Mourinho Arancia Meccanica: 10 vittorie su 12 contro le olandesi

"Ho già giocato e perso in questo stadio, conosco l'ambiente". Josè Mourinho non dimentica nulla e sa che a Rotterdam non sarà facile. Nel famigerato de Kuip, infatti, lo Special One ha raccolto la sua unica sconfitta in carriera in Olanda. La stagione è quella targata 2016/2017 e il gol di Vilhena a pochi minuti dalla fine condannò il suo Manchester United alla prima sconfitta nel girone di Europa League. Poco male perché alla fine della competizione ad esultare non sarà il Feyenoord ma proprio lo Special One che al ritorno ne aveva rifilati 4 alla squadra di Rotterdam. Una piccola macchia su una sequela di successi contro i Paesi Bassi. In 12 precedenti, infatti, Mourinho ha vinto 10 volte e pareggiata una (lo scorso anno a Vitesse). Ma più che altro ha vinto due finali: quella con l'Ajax di Europa League nel 2017 appunto e ovviamente quella di Tirana nello scorso anno. Due trofei su 5 in competizioni europee conquistate contro squadre oranje. Storiche poi le due goleade contro l'Ajax ai tempi del Real Madrid. Scongiuri ammessi.