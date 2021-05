Moratti: “Il ritorno di Mourinho mi piace. È l’uomo giusto, vedrete cosa farà”

L'ex presidente dell'Inter ha commentato il ritorno in Italia del portoghese: "Sono contento per lui, il calcio italiano ne trarrà giovamento"

Redazione

La notizia di José Mourinho ha sconvolto la capitale ma anche i suoi ex compagni, giocatori e presidenti all'Inter. In tanti, però, hanno commentato con grande felicità il ritorno del portoghese in Italia. Come Massimo Moratti, intervistato da 'Il Corriere della Sera': "Mourinho mi aveva mandato un messaggio con scritto 'Ci vediamo presto'. Io sono contento per lui. Moltissimo. Si tratta di un bel progetto, una bella piazza, una bella tifoseria, una grande avventura per la proprietà della Roma. Mourinho farà bene. O quantomeno, ci sono le condizioni perché questo avvenga".

E il passato interista? Appunto, è il passato.

Quindi, sul serio, non ci è rimasto male? Per carità… Il calcio italiano avrà dei profondi e duraturi giovamenti da uno come Mourinho.

In verità il mister José Mourinho arriva da un’infilata di esoneri… Sarà mica che ha perso colpi? Su su, dai... Gli esoneri fanno parte del gioco del pallone. A Roma, ripeto, e mi limito a riferire quanto leggo e sento, sembra ci sia un piano concreto e serio, articolato nei prossimi anni. In questo senso Mourinho è la persona giusta.

Non provoca fastidio vedere Mourinho, il generale del Triplete, su una panchina italiana che non sia quella interista? Questa eventuale gelosia, se così vogliamo definirla, non ha alcun senso. In fondo anche Helenio Herrera, dopo i trionfi, andò ad allenare la Roma. Non mi risulta che all’epoca la sua scelta avesse disturbato gli animi dei tifosi. Il ritorno di Mou mi piace proprio un sacco. Mi diverte. Ne avevamo bisogno.