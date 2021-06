Mkhitaryan, fiato sospeso: oggi forse la firma sul rinnovo di contratto

Telefonata di Raiola, agente dell’armeno, ieri sera: la società è ottimista

È arrivata in extremis, la chiamata di Mino Raiola a Tiago Pinto. Pochi minuti prima di mezzanotte, termine ultimo per Henrikh Mkhitaryan per rispondere alla proposta di rinnovo di contratto da parte della Roma, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Non c’è stata una risposta definitiva, né la firma sulla proposta della Roma, ma la società ha interpretato il segnale in maniera positiva. Già oggi le parti si risentiranno, e potrebbe essere finalmente la giornata giusta per suggellare un rinnovato matrimonio con l’armeno . Mkhitaryan ha aspettato fino all’ultimo un’offerta da parte di una big ma gli sono arrivate solo quelle di Monaco e Zenit; Raiola, ieri a Milano, ha provato ad offrirlo a Juventus e Inter ma al momento con entrambe le squadre non ci sono le condizioni. Da qui, probabilmente, il dietrofront dell’armeno e del suo agente, che hanno ricucito con la società giallorossa.