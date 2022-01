Milan-Spezia, l’arbitro Serra verso lo stop come Maggioni di Roma-Cagliari

Una sosta che potrebbe prolungarsi anche per più di due giornate per l'arbitro di San Siro

Scuse a strettissimo giro. Sono quelle arrivate dai vertici Aia al Milan dopo gli errori compiuti dall'arbitro Marco Serra. Errori compiuti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, di fronte ad Andrea Gervasoni, il vice del designatore Rocchi, presente in tribuna a San Siro. Il Milan ha riconosciuto che l'arbitro ha avuto una giornata decisamente storta. Per il gol 'tolto' a Messias che ha scatenato l'ira rossonera, certo, ma non solo: una prestazione, la sua con troppe falle, incluso il rigore non visto dal campo. Così Serra verrà fermato, una sosta che potrebbe prolungarsi anche per più di due giornate. E non sarebbe - per inciso - l'unico fermato: possibile stop in vista anche per l'assai incerto Maggioni visto in Roma-Cagliari, altro dei fischietti utilizzati da Rocchi nella turnazione.