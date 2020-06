Milan-Roma, le pagelle dei quotidiani: Dzeko che errore, il peggiore è Zappacosta

La Roma perde male a San Siro con il Milan e rivede i fantasmi di inizio 2020. Sesta sconfitta in questo anno solare, sulle otto totalizzate in stagione. Contro i rossoneri si salva solo Mirante, il migliore dei suoi. Male Zappacosta, che regala un pallone a Rebic poi trasformato in gol, così come il resto della difesa. Veretout e Cristante fanno il possibile ma non tengono botta contro il centrocampo di Pioli. In avanti Mkhitaryan è l’unico a strappare qualche sufficienza. Male Dzeko, che si divora il vantaggio nel primo tempo ed esce al 70′ stanco e imbronciato.

Le pagelle dei quotidiani

IL MESSAGGERO

Mirante 6; Zappacosta 4,5, Smalling 4,5, Mancini 5,5, Spinazzola 5; Cristante 5 (36’ st Diawara 4), Veretout 5,5; Mhkitaryan 5,5 (24’ st Perotti 5), Pellegrini 5 (36’ st Pastore 4,5), Kluivert 5,5 (14’ st Perez 5); Dzeko 5 (25’ st Kalinic 5) All.: Fonseca 5

LA GAZZETTA DELLO SPORT

TUTTOSPORT

IL CORRIERE DELLO SPORT

IL TEMPO

IL CORRIERE DELLA SERA

LA REPUBBLICA

