Milan, primi contatti con il Sassuolo per Frattesi

Roma, Lazio, Inter, ma non solo. Stando a quanto riportato da Sky Sport, sarebbe Davide Frattesi l'obiettivo principale del Milan per sostituire Sandro Tonali, ormai promesso ai bianconeri del Newcastle. Non si tratta affatto di un'operazione facile, data la valutazione alta del calciatore (circa 40 milioni) e la forte concorrenza, con l'Inter che negli ultimi tempi si era fatta sotto anche in modo molto più convincente delle due romane. Ma il mercato è lungo, e quella di Frattesi sembra essere la classica telenovela principale di questa finestra di mercato. La scelta lui l'ha fatta chiaramente e ha tenuto a specificarlo alla Gazzetta dello Sport oggi, soprattutto per il ruolo in campo, pur senza fare il nome del club prediletto. Ma spesso tra il desiderio e la realtà effettiva delle cose c'è molta distanza, specie nelle dinamiche imprevedibili del mercato. E anche Frattesi, questo, lo sa bene.