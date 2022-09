Mercato Roma, intesa tra Vina e il Galatasaray. Prima però l’uscita di Van Aanholt

Non è ancora terminato, per lo meno in uscita, il calciomercato della Roma. Come riportato dal portale turco Fotospor, la trattativa tra il Galatasaray e Matias Vina sarebbe alle battute finali. Josè Mourinho, dopo avergli dato fiducia nella prima parte della scorsa stagione, avrebbe dato il suo consenso per la cessione dell'ex Palmeiras, ormai in fondo alle gerarchie difensive giallorosse. Per il suo sbarco ad Istanbul bisogna attendere l'uscita di Patrick Van Aanholt. Il tempo però non è molto visto che il mercato turco terminerà proprio nella serata di oggi. Vina sarebbe l'ultimo colpo di mercato del Galatasaray che nelle ultime ore ha annunciato Icardi e Juan Mata, dopo aver già acquistato Mertens, Torreira e Sergio Oliveira.