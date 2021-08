Mercato, Nainggolan lascia la Serie A: è un giocatore dell’Anversa – FOTO

Il centrocampista belga torna a giocare in patria dopo 16 anni in Italia

Radja Nainggolan è un nuovo giocatore dell'Anversa. Il centrocampista belga torna in patria dopo aver risolto il contratto che lo legava all'Inter e si lega al suo nuovo club per le prossime due stagioni. L'ex calciatore della Roma, con cui ha giocato dal gennaio 2014 al giugno 2018, prima del trasferimento proprio ai nerazzurri, sembrava vicino al Cagliari ma le parti non si sono accordate. Ecco le prime parole di Naingollan con la nuova squadra: "È bello essere tornato qui. Ho scelto l’Anversa perché il presidente mi ha voluto fortemente e il progetto è molto interessante. Sono stato lontano da casa per 16 anni e adesso sono felice di essere tornato ad Anversa. Ambizioni per il titolo? Come detto qua c’è un bel progetto. Io sono fiducioso".