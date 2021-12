Manolas, addio Serie A: visite mediche già effettuate con l’Olympiacos

Manolas pronto a salutare la Serie A. Il greco è vicino al ritorno in patria

Kostas Manolas sembra essere molto vicino al ritorno all'Olympiacos. Il greco è volato in patria nella giornata di ieri facendo già notizia per un controllo nei suoi confronti della Guardia di Finanza. Ufficialmente partito per motivi personali, l'ex difensore giallorosso sembra abbia già effettuato le visite mediche con il club nel quale aveva giocato tra il 2012 e il 2014, realizzando 4 gol in 49 presenze. Come riportato da gazzetta.it, l'annuncio del ritorno di Manolas è previsto per oggi alle 18. Il greco sembra dunque in procinto di salutare l'Italia dopo aver collezionato 280 presenze tra Roma e Napoli.