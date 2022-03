Mancini è okay dopo la Nazionale. Veretout out

Il difensore ieri è tornato a Trigoria e si è allenato in gruppo

L’unico assente all’allenamento di ieri era Jordan Veretout: Gianluca Mancini, dopo la nazionale, è tornato a Trigoria e si è allenato in gruppo, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Il francese, dopo la bufera che ha colpito la famiglia, vista la positività della moglie che non ha rinunciato alla festa di compleanno, sta mantenendo un profilo basso. La compagna, Sabrina, continua la sua quotidianità: racconta la quarantena tra serie tv e vitamina C, dimostra di apprezzare il sole di Roma e si diverte su Tik Tok: "Esporsi sulle reti è accettare le critiche della gente", ha scritto. La speranza della Roma è che sia finita qui.