L’Arsenal cerca un sostituto di Xhaka: oltre ad Arthur piacciono Neves e Luiz

L'Arsenal è alla ricerca di un sostituto di Xhaka, sempre più lontano da Londra. La Roma monitora la situazione e spera di potersi inserire nella corsa al centrocampista svizzero ma prima deve liberarsi degli esuberi

L'Arsenal si sta muovendo sul mercato per trovare un sostituto di Granit Xhaka. Lo svizzero, che ha rinnovato il suo contratto con i Gunners in estate, non è più al centro del progetto tecnico del club ma soprattutto è sempre più in pessimi rapporti con i tifosi. Per questo motivo l'Arsenal si sta guardando intorno alla ricerca di un suo sostituto e i nomi nuovi sono quelli di Ruben Neves e Douglas Luiz, nome accostato anche alla Roma in estate. Come riportato da The Athletic però, questi due nomi sono difficilmente raggiungibili nel mercato invernale e sarebbero un opzione per giugno e perciò la pista più calda al momento rimane Arthur della Juventus nonostante la trattativa prosegua a rilento. La Roma segue con attenzione lo svolgimento di queste trattative per poi provare un nuovo assalto per il centrocampista svizzero. I giallorossi dal canto loro però devono prima liberarsi di ingaggi pesanti come quello di Diawara per poter fare mercato in entrata e al momento il centrocampista guineano non sembra intenzionato a muoversi da Roma. Xhaka è sempre stato il primo nome sulla lista di Mourinho, il centrocampista che secondo il portoghese sarebbe in grado di dare tempi di gioco e aggressività alla rosa giallorossa.