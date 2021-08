La Special Roma fa poker

Solo successi tra campionato e Coppe. Partita senza storia, vanno in gol anche Veretout e Abraham per la prima volta. Così sono già sette le reti in due match di A

Doppio poker di Mourinho che centra il quarto successo consecutivo nella sua stagione senza macchia, con quattro gol che lanciano la sua Roma nel gruppetto a punteggio pieno che guida la classifica, con la Juve staccata in difficoltà, scrive Maurizio Nicita su La Gazzetta dello Sport. A Salerno la Roma impiega un tempo per capire come attaccare una difesa a cinque, che per ergere un muro davanti al portiere, rinuncia a tirare in porta (zero alla fine, con Rui Patricio disoccupato). Poi i giallorossi dilagano mettendo in mostra un ottimo Lorenzo Pellegrini, che apre e chiude il tabellino marcatori, stimolato dalle parole del suo tecnico che vorrebbe clonarlo. Poi segna il solito Veretout, capocannoniere romanista con tre gol. È il centrocampista che segna di più nei massimi campionati europei: ecco il suo ottimo biglietto da visita per Deschamps, nel debutto con la nazionale francese campione del mondo. E poi attenti a Tammy: Abraham non solo segna il suo primo gol italiano, ma si lascia apprezzare per fisicità, moto perpetuo e ricerca continua degli spazi. Davvero un buon acquisto. La Salernitana regge solo un tempo, con Fabrizio Castori che si arrangia con quello che ha (difensori contati), in una rosa che così com’è farà fatica a salvarsi. Al d.s. Angelo Fabiani l’arduo compito di trovare in 48 ore soluzioni efficaci, con un budget decisamente limitato per la nota situazione societaria.