La Roma femminile saluta Swaby: “Ti auguriamo il meglio per il futuro”

La calciatrice ormai ex numero 25, volerà a Los Angeles per una nuova esperienza

La Romafemminile attraverso i propri canali social, saluta Allyson Swaby, calciatrice offensiva di mister Spugna che lascia la Roma per andare a Los Angeles, nell' Angel City. Qualche giorno - dopo la Supercoppa col Milan - fa sui canali ufficiali della Roma si leggevano le parole d'addio alla squadra della ormai ex numero 25: "Ringrazio infinitamente le mie compagne e lo staff per avermi messo nelle condizioni di compiere questo nuovo passo nella mia carriera. Ho deciso di cogliere questa opportunità per avvicinarmi a casa e alla mia famiglia". Il canale twitter della Roma le ha reso omaggio con un video, con su scritto: "72 volte con la maglia della Roma. Grazie per questi anni insieme, ti auguriamo il meglio per il futuro".