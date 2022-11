La Juventus femminile si complimenta con la Roma per la vittoria della Supercoppa

La Roma femminile può finalmente festeggiare la Supercoppa Italiana, il secondo trofeo in assoluto per le giallorosse. La Juventus, sconfitta per 4-5 ai calci di rigore, ha avuto diverse occasioni nel corso della partita per vincerla ma si è dovuto arrendere dopo la lotteria dagli 11 metri. Il profilo twitter delle bianconere ha voluto comunque congratularsi con la Roma per la vittoria: "Congratulazioni."