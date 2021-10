Juventus-Roma, manca solo Vina: rientrati gli altri nazionali. Allenamento nel pomeriggio

Gli azzurri i primi a rientrare in gruppo, in attesa dell'uruguaiano che sfiderà nella notte il Brasile di Neymar

Juventus-Roma non è una partita qualsiasi. Bisognerà arrivare nel miglior modo possibile alla sfida di domenica, anche se non sembrano particolarmente fortunate entrambe le compagini. Sia Mourinho che Allegri stanno facendo i conti con vari infortuni, dovuti in parte anche alla pausa nazionali che ha messo a dura prova i fisici dei calciatori. Sono tornati nel mentre i giocatori dai vari ritiri: i primi a rientrare gli azzurri, con Cristante e Pellegrini già presenti nella seduta d'allenamento insieme a Veretout, anche lui a Trigoria dopo la vittoria della Nations League. Vina, che stasera giocherà contro il Brasile (con Bentancur contro Alex Sandro e Danilo) l'ultima partita prima del volo per l'Europa programmato tra venerdì e sabato, dovrà essere giudicato da Mou idoneo; in caso contrario è pronto Calafiori. Nel frattempo Zaniolo e Abraham (rientrato a Roma nelle scorse ore causa infortunio) continuano a lavorare per farsi trovare pronti per la Juventus.