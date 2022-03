Juve avanti tutta su Zaniolo: estate calda, la Roma vuole almeno 50 milioni

I bianconeri hanno deciso definitivamente di rinforzare la base azzurra e il talento giallorosso è in cima ai pensieri. Tra gli obiettivi anche Davide Frattesi

Zaniolo sempre in cima ai pensieri juventini, dove l’azzurro resta di moda. Alla Continassa, al netto delle opportunità straniere che si presenteranno, si avvicinano al mercato estivo con due priorità: rafforzare la rosa e allargare la base italiana dello spogliatoio per aprire un nuovo ciclo di vittorie. Ecco perché l’ad Maurizio Arrivabene e il ds Federico Cherubini vengono segnalati attivi su diverse piste azzurre. Se Davide Frattesi è la new entry, Nicolò Zaniolo - scrive Filippo Cornacchia su 'Tuttosport' - è in cima ai pensieri della Juventus da mesi. Bianconeri e giallorossi ne hanno già parlato a gennaio, ma è a giugno che la trattativa è destinata a scaldarsi. Alla Continassa un tentativo lo effettueranno, consapevoli che a Trigoria, in assenza di rinnovo (l’attuale contratto scade nel 2024), saranno costretti a sacrificare l’ex Inter in nome del bilancio. Lo sa perfettamente anche Zaniolo, che in caso di trasloco da Roma vorrebbe restare in Serie A. Orientamento che rafforza la posizione della Juventus. Da trovare, invece, è la quadra economica.