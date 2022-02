Inter-Roma, le probabili formazioni di Inzaghi e Mourinho

Il tecnico portoghese per la prima volta in carriera tornerà a San Siro contro la sua ex squadra

Redazione

Weekend amaro per Inter e Roma che si troveranno una di fronte all’altra martedì in Coppa Italia. I giallorossi vengono dal pareggio interno con il Genoa mentre i nerazzurri devono smaltire la sconfitta nel derby. Mourinho recupera Pellegrini che oggi è tornato ad allenarsi in gruppo. Giocherà sicuramente anche Zaniolo che sarà squalificato contro il Sassuolo. Vina tornerà a sinistra al posto di Niles, ballottaggio tra Cristante e Mkhitaryan a centrocampo. In difesa davanti a Rui Patricio confermati Mancini, Ibanez e Smalling. Anche Inzaghi farà poco turnover, solo tre possibili cambi rispetto alla partita con il Milan. Sanchez al posto di Lautaro, Di Marco al posto di Perisic e Darmian al posto di Dumfries. Modulo identico, 3-5-2 con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti a Handanovic. A centrocampo spazio a Darmian insieme a Brozovic, Barella, Calhanoglu e Di Marco. Il partner d’attacco di Sanchez sarà il grande ex Edin Dzeko.

Inter-Roma: probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Sanchez. All. Inzaghi.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Pellegrini, Viña; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.