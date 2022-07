Inaugurata la mostra su Paolo Rossi. Presenti Bruno Conti e Rosella Sensi

Queste le parole della Sensi sul proprio profilo ufficiale Instagram in merito all'evento di oggi: "Quaranta anni fa il cielo si dipingeva d’azzurro e tutta Italia era orgogliosa di quei ragazzi che oggi ricordiamo con affetto. Tra loro spiccava un campione come Paolo Rossi, per tutti in quei giorni Pablito. Oggi ho avuto l’enorme privilegio di essere presente al Salone d’Onore del Coni per l’inaugurazione della mostra “Un ragazzo d’oro Paolo Rossi”. Al mio fianco Bruno Conti, un altro campione assoluto di quegli anni d’oro. Ringrazio Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi per l’invito e per la bellissima giornata. Una mamma e una donna forte, coraggiosa e sorridente come suo marito".