Il nuovo Zaniolo tra paternità, Mourinho e le giocate in mezzo al campo

La nascita di suo figlio, la beneficienza, assunzioni di responsabilità dentro e fuori dal campo. Il trequartista giallorosso in questo precampionato sogna un nuovo inizio, con lo Special One che punta molto su di lui

Nicolò Zaniolo ormai è sulla bocca di tutti. In queste settimane si è parlato di lui anzitutto per le vicende relative sua vita privata, con lo sfogo della ex fidanzata e poi la nascita di suo figlio qualche giorno fa. Ora però è tempo di tornare a parlare di campo, perché Zaniolo sta mostrando il meglio del suo repertorio in questo precampionato e in alcuni momenti sembra tornato ai livelli pre-infortunio ai crociati. L'ultima perla nella gara di ieri, con lo splendido gol realizzato contro il Debrecen. Il giocatore non è ancora al 100% della condizione fisica, ma Mourinho se lo coccola, usando sia il bastone che la carota: come fa sapere Chiara Zucchelli su Gazzetta.it, infatti, dopo la gara con la Triestina lo Special One l'ha sì rimproverato per aver reagito ai falli, ma poi in prima persona è andato dall'arbitro a chiedere spiegazioni sul trattamento non proprio di favore riservato al trequartista giallorosso. Zaniolo guarda ed apprezza, sa che Mourinho può essere l'allenatore ideale per far ripartire la sua carriera. Vuole maturare come giocatore, ma anche e soprattutto come uomo: sta studiando per prendere la patente, si impegna nella beneficienza, ha accettato la responsabilità della paternità ed anche l'uso dei social sembra più consapevole rispetto al passato. Dopo due infortuni gravi come quelli che lui ha avuto tornare al top è difficile, ma proprio ieri Nicolò ha incontrato una leggenda come Roberto Baggio, anche lui falcidiato dai problemi fisici durante la sua straordinaria carriera. Per il "nuovo" Zaniolo migliore fonte d'ispirazione non potrebbe esserci.