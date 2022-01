Il Movimento Consumatori condanna la Roma: rimborsi per abbonamenti e biglietti

La Roma sarà costretta a rimborsare tutti gli abbonati o i possessori di biglietto per le gare a porte chiuse o a capienza ridotta

Il Tribunale di Roma a seguito di un'azione collettiva avviata dal Movimento Consumatori, ha condannato la Roma ad eliminare dalle condizioni di abbonamento le clausole che escludono il rimborso della quota dell'abbonamento in caso di gare a porte chiuse o a capienza ridotta. Lo scrive in una nota lo stesso Movimento Consumatori. La società giallorossa, non potrà pertanto negare il rimborso ai propri 20mila abbonati che non potranno assistere alle gare della stagione 2021/2022 per riduzioni della capienza dello stadio, a partire dalla prossima gara casalinga di domenica prossima contro il Cagliari. "Tutte le società di serie A sono tenute a rimborsare i tifosi che hanno acquistato abbonamenti e biglietti. Le società potranno assegnare voucher o altre forme di indennizzo soltanto su richiesta del consumatore. Chiediamo alle società di rispettare i diritti dei consumatori e a quest'ultimi di segnalarci casi di comportamenti scorretti che trasmetteremo all'Autorità Antitrust". Queste le parole di Paolo Fiorio e Marco Gagliardi del servizio legale del Movimento Consumatori.