Il debutto di Dybala in giallorosso sabato contro il Nizza

Ed allora bisognerà aspettare sabato sera per vederlo in campo per la prima volta, quando la Roma giocherà la sua ultima amichevole in terra portoghese, la quinta da inizio stagione, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

In questi giorni Mourinho gli starà addosso per spiegargli tutto quello che vuole da lui, facendo sì che l’argentino lo assimili il prima possibile. Sugli spunti naturali, quelli che fanno parte del suo istinto, Mou non deve e non può farci nulla, quelli fanno parte del Dna della Joya. È istinto naturale, appunto. Ma è su tutto il resto che il tecnico portoghese vuole incidere il prima possibile: la posizione in campo dell’argentino, l’intesa con i compagni, la capacità di saper abbinare la pericolosità offensiva agli aiuti difensivi. Insomma, ci sarà da fare una piccola lavagna tattica, come è giusto che sia ogni volta che un giocatore arriva in una nuova squadra. Ma la disponibilità di Paulo è infinita. Ed è pronto anche ad imparare cose nuove rispetto al passato.