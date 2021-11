Genoa, altro infortunio per Shevchenko: si ferma Kallon

Non ci sono dubbi: per l'attacco ci sono grandissimi problemi dopo gli infortuni di Kallon, Caicedo e Desto

Per Shevchenko continuano ad arrivare brutte notizie. Dopo l'infortunio rimediato ieri in allenamento di Criscito e Caicedo, senza dimenticare quello di Sirigu, arriva lo stop anche per Yayah Kallon. L'attaccante si è procurato un problema muscolare che molto probabilmente lo terrà lontano dal campo di gioco, almeno per la partita contro la Roma. Questo k.o. mette in difficoltà il tecnico ucraino al debutto sulla panchina del Genoa. In attacco la situazione è complicata: Caicedo e Destro sono out. L'attaccante italiano non è ancora in condizione fisiche adatte, fa fatica a recuperare dalla lesione al bicipite femorale sinistro. Le scelte di Sheva sono limitate e dovrà inventarsi qualcosa per mettere in difficoltà la difesa di Mourinho. Ci sono delle soluzioni, anche se non sono convincenti: Pandev ma non ha tutti i 90 minuti nelle gambe, Ekubam che sembra accusare psicologicamente le scelte fatte dall'ex Ballardini. Poi ci sono i giovanissimi Aleksander Buksa e Flavio Bianchi.