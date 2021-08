Galeone mette la Roma tra le prime cinque: “Si è mossa bene”

L'ex-allenatore si aspetta grandi cose dai giallorossi e confessa di avere un debole per José Mourinho: "Sono un suo grande estimatore"

Non solo l'allenatore bianconero. Sono tornati anche Mourinho, Spalletti e Sarri: chi vede meglio? "Bella lotta. Senza togliere nulla ai ragazzotti che si sono avventurati sulle panchine della Serie A, questi allenatori esperti danno un altro spessore al campionato. E poi c’è Juric, lui ha il tremendismo necessario per allenare il Toro: carattere un po’ burbero e idee chiarissime".

La sua griglia di partenza? "Juve in pole position. Per l’Inter cambiare tecnico non è facile, specie quando perdi Hakimi e ti prepari a dire addio a Lukaku. Poi dico il Napoli di Spalletti, grande squadra. Ma si sono mosse molto bene anche il Milan e la Roma: sono un forte estimatore di Mou. E poi occhio a Lazio e Atalanta. Non vedo sorprese, sono tornate le sette sorelle".