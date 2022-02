Friedkin, l’assenza fa rumore: non si vedono sugli spalti da quasi un mese

Il duo texano assente anche al Mapei Stadium. La loro ultima presenza contro il Lecce in coppa Italia

Silenziosi, e ora anche assenti. Nel momento più delicato della stagione i Friedkin hanno deciso ancora una volta di non parlare davanti ai microfoni. Ma questa non è una novità. Fin qui Dan e Ryan erano stati sempre presenti all’Olimpico (e spesso anche in trasferta) ma nell’ultimo mese hanno marcato visita in quattro occasioni: fuori casa con Empoli, Inter e Sassuolo e all’Olimpico contro il Genoa. L’ultima apparizione è stata contro il Lecce in coppa Italia. Un fatto inusuale che non è passato inosservato. Assenze pesanti in un momento in cui Mourinho è nell’occhio del ciclone e la squadra è scivolata di nuovo al settimo posto. La posizione che occupa costantemente da quando i texani sono alla guida del club. I tifosi chiedono a gran voce un intervento, una dichiarazione, una presa di posizione. Ma i Friedkin - impegnati anche nell’acquisto del Cannes - sembrano aver delegato la comunicazione solo a Mourinho e Pinto.