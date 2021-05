Fonseca: “De Zerbi scelta perfetta per lo Shakhtar, sono certo che vincerà”

Il portoghese ex Roma: "Non potevano fare una scelta migliore"

L'ex allenatore della Roma Paulo Fonseca aspetta di conoscere il nome della prossima squadra che allenerà. Il tecnico portoghese è tra i candidati alla panchina dell'Inter dopo l'addio di Conte. Ora si gode qualche giorno di vacanza e intanto si è raccontato in una lunga intervista a Sky. Ecco un'anticipazione: "Lo Shakhtar ha fatto una grande scelta con De Zerbi, è tra i migliori in Italia. È offensivo, coraggioso. Lo Shakhtar non poteva scegliere di meglio. Sono certo che vincerà. Non mi hanno chiesto consigli, ma avrei indicato certamente lui".