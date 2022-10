Festa a casa Rui Patricio per i 5 anni della figlia Eva: presenti i compagni

La Roma fa gruppo anche e soprattutto grazie alle famiglie, che in questi anni sono state spesso molto unite tra loro. Stasera la piccola Eva, figlia di Rui Patricio, ha festeggiato i suoi 5 anni con un compleanno a tema principesse. Per l'occasione la moglie del portiere giallorosso ha pensato anche di realizzare dei pacchettini curiosi fatti con le caramelle per i bimbi invitati. A casa di Rui c'erano diversi compagni come Belotti, Cristante, Spinazzola. Vera ha spento poi le candeline su una torta da sogno davanti a un castello da vera e propria principessa con tanti palloncini rosa e bianchi.