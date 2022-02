Ferilli: “Nuda al prossimo scudetto? Se accadrà non mi reggerà l’impalcatura”

La nota attrice tifosa della Roma, stasera presenterà il Festival di Sanremo insieme ad Amadeus per l'ultimo appuntamento

“Non canterò e non ballerò, ho proposto ad Amadeus di fare un trenino, tutti e due nudi, ma non ha accettato. Chissà, in un prossimo Sanremo…” Con queste simpatiche dichiarazioni riportate ad Adkronos, Sabrina Ferilli ha introdotto l'ultima serata di Sanremo. La nota attrice e tifosa giallorossa presenterà l'ultima serata del Festival insieme ad Amadeus. Le viene chiesto : "Magari al prossimo scudetto della Roma?" le viene chiesto. E lei ha risposto con la sua solita proverbiale ironia: “Ma c’è il rischio che quando accadrà, l‘impalcatura non mi reggerà più!”.