Europei, Mancini e Cristante in bilico: è sfida con Toloi e Pessina

Il ct della Nazionale sta riflettendo sui 26 giocatori che porterà all'Europeo in partenza l'11 giugno.

Il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini, fresco di rinnovo fino al 2026, ha diramato la lista dei 33 convocati per la sfida amichevole contro San Marino del prossimo 28 maggio alla Sardegna Arena di Cagliari. Sarà l'ultimo appuntamento degli azzurri prima dell’inizio degli Europei che partiranno l'11 giugno. Il CT dovrà poi scegliere 26 giocatori entro il 1° giugno. Quella sarà la lista definitiva per Euro 2021. L’Uefa ha allargato le liste permettendo di aggiungere altri 3 nomi oltre i classici 23. Come scrive La Gazzetta dello Sport alcuni calciatori sembrano già fuori dal giro, in altre situazioni si prospetta un ballottaggio all’ultima maglia. Per quanto riguarda i colori giallorossi c'è al momento un sicuro partente per la spedizione europea: Lorenzo Pellegrini. Ci sarà sicuramente anche Leonardo Spinazzola ma le sue condizioni sono da monitorare giorno per giorno. Per altri giocatori della Roma ci sono delle valutazioni in corso. In difesa il Ct della Nazionale sta riflettendo fra l'ex giallorosso Toloi e Gianluca Mancini, cosi come a centrocampo il duello è fra Bryan Cristante e il calciatore dell'Atalanta Pessina, con il numero 4 che risulta più duttile del bergamasco e può essere schierato anche nel pacchetto arretrato. Roberto Mancini sembra propenso a portare tutti e 2 i centrocampisti, tagliando un difensore o un attaccante. Le scelte definitive sono rimandate alla fine del mese, a quel punto ogni riserva sarà sciolta.