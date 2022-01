De Rossi pazzo per la NFL, la proposta a DAZN: “Fatemi fare il bordocampista”

L’ex centrocampista giallorosso scherza sui social prendendo in giro il suo amico Matri

Il Super Bowl è l’evento sportivo più seguito al mondo, la finale quest’anno verrà disputata il 13 febbraio. In questi giorni sono in corso i playoff e Daniele De Rossi, grande appassionato di football americano, ha pubblicato sui social delle storie mentre guardava la partita della notte. Ore piccole per l’ex capitano giallorosso che scherza scrivendo: “Football ti amo. Ammazza che cecagna però”. Poi una richiesta a DAZN prendendo in giro il suo amico Matri: “Mi offro come bordocampista al Super Bowl. Anche perché se ogni domenica Alessandro Matri fa il calcio io posso tranquillamente fare il football americano”