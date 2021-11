Dazn prepara la svolta: stop alla visione in contemporanea su due dispositivi

Sarebbero già in partenza per le comunicazioni agli abbonati: a breve non sarà più possibile accedere ai contenuti di un abbonamento su due dispositivi distanti l'uno dall'altro

Dazn prepara un cambio di rotta per certi versi epocale ed è pronto a eliminare la 'concurrency'. Tradotto: la possibilità di vedere lo stesso contenuto in contemporanea su due dispositivi differenti. Come riporta 'Il Sole 24 Ore', infatti, la piattaforma che ha in pancia i diritti per la Serie A per il triennio 2021-2024 sta per mettere fine alla possibilità di concedere a due utenze collegate allo stesso abbonamento di accedere ai contenuti contemporaneamente da due device che si trovano a distanza l’uno dall’altro. Per il momento, da Dazn arriva un perentorio "no comment" sulla questione, ma le comunicazioni per gli abbonati sarebbero già in partenza, in modo da dargli la possibilità di esercitare il recesso, entro 30 giorni. Dunque la novità entrerebbe in vigore a partire da metà dicembre mettendo la parola fine a una possibilità, la “doppia utenza contemporanea”.