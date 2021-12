Zaniolo, infortunio contro il CSKA Sofia: fastidio all’adduttore destro

Appena entrato, il talento giallorosso è stato sostituito da Darboe

Non c'è pace per Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso, entrato al 63' per far rifiatare Mayoral nella gara di ConferenceLeague contro il CSKA Sofia, rimane a terra al'83' in seguito ad un'azione di gioco. Dolorante all'inguine dopo aver fatto uno scatto senza palla a campo aperto, rimane a terra e viene subito soccorso dallo staff medico. Per precauzione Mourinho fa entrare Darboe al suo posto. Il primo esito delle condizioni dell'attaccante della Roma, dice fastidio all'adduttore destro. Sicuramente non sarà in campo contro lo Spezia (per motivi di squalifica). Lo Special One spera di riaverlo nella gara contro l'Atalanta, in programma il 18 dicembre. La Roma non può permettersi di perdere ulteriori pedine in vista dei numerosi e difficoltosi impegni previsti dal calendario.