Cristante e Villar sperano per Bologna: nuovo tampone nelle prossime ore

Se i risultati saranno negativi domattina viaggeranno e si uniranno al gruppo

Bryan Cristante e Gonzalo Villar possono ancora essere convocati per la trasferta di Bologna. Entrambi nell'ultimo tampone sono risultati positivi, ma con carica bassa. Nelle prossime ore saranno sottoposti a nuovo test e sperano di uscire finalmente dall'isolamento. Entrambi sono chiusi a casa dallo scorso 20 novembre. Mourinho in conferenza stampa non ha chiuso al recupero in extremis e al loro impiego: "Potremmo averli entrambi o solo uno dei due. Vedremo". Se saranno negativi si aggregheranno al gruppo e raggiungeranno Bologna.