Cristante mai fuori, Veretout quasi: Mou non li toglie, in campo fino alla sosta

Il centrocampista italiano e quello francese sono tra i giocatori più fidati e usati dallo Special One

I cambi ci sono, ma non convincono. "Con Villar non ho nessun problema, solo non si chiama Cristante o Veretout" ha detto il tecnico recentemente. Restano poi Darboe e Bove, entrambi quasi completamente fuori dalle rotazioni. Cristante non è uscito un minuto in Serie A, mentre Veretout ha potuto tirare il fiato solo in qualche finale di partita. Saranno titolari domani e, se non dovessero esserci problemi fisici o squalifiche, lo saranno anche al derby e contro l'Empoli. L'unico riposo arriverà contro lo Zorya in Conference. Lo spera soprattutto Mou. Il cero accesso al Vaticano per salvaguardare i suoi giocatori è soprattutto per loro due.