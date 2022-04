“Città di Roma, Davide nel cuore”, presente anche Francesco Pastorella

La società giallorossa, inoltre, ha consegnato ai genitori di Davide una targa alla memoria del ragazzo

È andata in scena la terza edizione del trofeo “Città di Roma – Davide nel cuore”, organizzato dall’ASDD Roma 2000. Si tratta di un quadrangolare di calcio a 5 non vedenti. Le squadre partecipanti sono state ASDD Roma 2000, Charleroi, Sanremo, Svizzera. Presente anche la Roma: "Ieri durante All’evento di domenica 3 aprile – in rappresentanza del Club – era presente Francesco Pastorella, Sustainability and Community Relations department director. Il torneo è stato vinto dall’ASDD Roma 2000, la squadra è stata premiata dal papà di Davide, il ragazzo a cui è stata intitolata la rassegna. La Roma, inoltre, ha consegnato ai genitori di Davide una targa alla memoria del ragazzo. Un progetto, quello dell’ASDD Roma 2000, che il Club supporta concretamente. A partire da dicembre 2021, la Società si è fatta carico del costo di affitto del campo presso cui si allenano i tesserati, fino al termine della stagione. Ovvero, il campo dello stadio Tre Fontane che, in occasione degli allenamenti del club paralimpico, viene allestito con materiali e strumenti idonei alla pratica del calcio per non vedenti".