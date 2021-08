Centrocampo: Darboe andrà via in prestito, la Samp offre Damsgaard

Mourinho sta valutando il gruppo nel ritiro portoghese. Nel frattempo Ferrero propone un suo pupillo

Prosegue il ritiro della Roma in Portogallo dove José Mourinho sta testando il gruppo in vista della sua prima annata sulla panchina giallorossa. Al momento, come scrive Ugo Trani su Il Messaggero non hanno convinto gli esperimenti fatti con Villar, Diawara e Darboe, con quest'ultimo che presto verrà girato in prestito per permettergli di fare esperienza. Anche gli atri due possono andar via per puntare poi a Koopmeiners e Zakaria. Ferrero offre Mikkel Damsgaard, già seguito da Mourinho al Tottenham, che è però più offensivo.