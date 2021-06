Calciomercato Roma, per la porta c’è anche Neto

Il portiere blaugrana è alla ricerca di un club dove giocare con più continuità e potrebbe tornare in Italia. In corsa anche Inter e Milan

Mentre la trattativa per Rui Patricio resta in stand by, per la porta giallorossa spunta il nome di Neto. Il portiere del Barcellona, classe '89, quest'anno 7 presenze in Liga con la maglia blaugrana, sarebbe alla ricerca di un club dove giocare con più continuità, e la società giallorossa sarebbe tra i primi nomi della lista, come riporta sport.es. Neto, che ha anche un passato alla Fiorentina, potrebbe arrivare in prestito in caso di addio di Pau Lopez: quest'ultimo resta una delle priorità di Pinto nel mercato in uscita. Sul giocatore, però, ci sarebbero anche Inter e Milan: il procuratore si trova è stato visto in queste ore a Milano, dove presumibilmente si incontrerà con i dirigenti delle due società.