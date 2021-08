Calciomercato Roma, Mayoral scontento spinge per partire: c’è il Crystal Palace

L'attaccante spagnolo in prestito dal Real Madrid sta trovando poco spazio e sta forzando per andare via. Sirene inglesi per il giocatore

Redazione

Dopo l'ottima stagione dello scorso anno, condita da 17 gol tra campionato e coppe, sembra essere ai minimi termini il rapporto tra Borja Mayoral e la Roma. L'attaccante spagnolo avrebbe chiesto la cessione alla società giallorossa. Con l'arrivo di Abraham e Shomurodov lo spagnolo ha avuto pochissime possibilità di giocare. Gli acquisti dei nuovi compagni sembrano aver destabilizzato l'attaccante che si aspettava tutt'altro impiego da parte di Mourinho. Lo Special One dal canto suo ha bloccato Borja affermando che alla rosa, visti i vari impegni, servono tre centravanti. "Non voglio che Mayoral vada via, ci servono tre attaccanti", ha detto in conferenza stampa prima della Salernitana. Secondo AS nemmeno il RealMadrid, proprietario del cartellino del giocatore, sarebbe contento dell'utilizzo di quest'ultimo, per niente valorizzato. Il quotidiano spagnolo vede Borja Mayoral vicino al CrystalPalace, dove giocherebbe da titolare. L'attaccante ha espresso la sua delusione così come la dirigenza dei blamcos, ora la palla passa a Mourinho che dovrà fare di tutto per convincere il ragazzo a restare. Qualora la missione fallisse e l'ex levante dovesse partire, Oltre al centrocampista, Pinto dovrebbe mettersi di nuovo alla ricerca di una punta.