Calciomercato Roma, lo Stoccarda offre 3 milioni per Providence

Secondo il portale Fussballtrasnfers, il giovane della Primavera avrebbe destato le attenzioni anche di altri club italiani ed europei

I prospetti della Roma Primavera fanno gola a molti. Dopo la trattativa per la cessione di Milanese, i dirigenti giallorossi dovranno discutere anche del futuro di Ruben Providence. L’attaccante capitolino è nel mirino di diverse squadre italiane ed europee, che continuano a fare apprezzamenti e a chiedere informazioni sul giovane classe 2001. Secondo il portale Fussballtrasnfers, per il calciatore ci sarebbe il Crotone, che avrebbe già sondato il terreno con i capitolini. Ma il club calabrese non sarebbe l'unico in Italia a valutare Providence, finito sul taccuino anche dei dirigenti dello Spezia e del Bologna. Sempre a detta del sito tedesco, sulle tracce dell'attaccante ci sono anche delle squadre di Premier e Bundesliga. In particolare, lo Stoccarda sembra particolarmente attivo, pronto ad offrire 3 milioni di euro per il classe 2001, seguito anche dal Southampton.