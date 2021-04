Cagliari-Roma a Irrati: positivo l’unico precedente in stagione

Ufficiali le designazioni dell'Aia per la 14esima giornata del girone di ritorno

I PRECEDENTI - Si tratta della diciottesima volta per Irrati alla direzione di una partita giocata dalla Roma. L'ultima risale all'8 novembre scorso, quando i giallorossi si sono imposti a Marassi contro il Genoa per 3-1 grazie alla tripletta di Mkhitaryan. Nell'ottobre del 2019, la squadra di Fonseca batteva 4-0 l'Udinese alla Dacia Arena. Un ricordo positivo per i romanisti, meno per l'arbitro che venne sospeso per un espulsione di troppo comminata a Fazio. Quello della scorsa stagione non è l'unico episodio controverso che lascia ricordi negativi ai giallorossi. Irrati è stato anche protagonista di un rigore non fischiato erroneamente a Perotti in un Roma-Inter, finito poi 1-3 per i nerazzurri. Il bilancio complessivo con Irrati recita otto vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte.