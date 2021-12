Buon 2022 a tutti i lettori di Forzaroma.info!

La nostra redazione vi augura un nuovo anno pieno di soddisfazioni: restate aggiornati su tutte le notizie che riguardano la Roma anche nel giorno del primo gennaio

Il 2021 si sta chiudendo. Un anno particolare anche per la Roma, caratterizzato dagli errori di Fonseca, la mancata qualificazione nell'Europa che conta, l'addio a Dzeko e il trionfale arrivo di Mourinho. Entriamo nel 2022 con un'unica certezza: l'amore per i colori giallorossi. La redazione di Forzaroma.info augura a tutti i suoi lettori un felice 2022, che sia pieno di gioie e soddisfazioni, ma soprattutto che porti magari qualche trofeo e nuove certezze per il futuro. Con l’occasione ricordiamo a tutti che il nostro sito continuerà ad essere aggiornato anche nella giornata del primo gennaio.