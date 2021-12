Bundesliga, Schick segna 4 gol in 30′: primo giocatore del Bayer a riuscirci

Il ceco è salito a 12 gol in stagione con la media di una marcatura ogni 78'

Mentre Mourinho si lamenta della poca pericolosità del reparto offensivo della Roma, un ex giallorosso ha fatto registrare un dato incredibile. Nella partita di ieri tra Bayer Leverkusen e Greuther Furth, Patrick Schick ha calato il poker nel 7-1 dei padroni di casa, segnando quattro gol in appena mezz'ora (dal 49' al 76'). Il ceco, salito a 12 gol in stagione con la media di una marcatura ogni 78', ha così registrato un record in quanto nessuno nel club tedesco ci era mai riuscito. La vittoria ha fatto balzare il Leverkusen al terzo posto in classifica con 27 punti.