Bologna-Roma, le pagelle dei quotidiani: si salva solo Mkhitaryan

Insufficienza per Josè Mourinho. Poca incisività da parte di Zaniolo e Mancini. Anche i cambi non aiutano: male sia Vina che Shomurodov

La Roma cade ieri sera per 1-0 al Dell'Ara di Bologna. Partita e prestazione molto deludente da parte dei giallorossi. La difesa balla e Smalling è quello che cerca di tenere in piedi il reparto. Male la gestione del centrocampo da parte di Veretout e Diawara, Zaniolo si perde completamente mentre cerca di fare meglio Mkhitaryan. Lo Special One entra in confronto acceso con Pairetto: Abraham e Karsdorp ammoniti dal tecnico di gara, salteranno la sfida contro l'Inter sabato sera. Assenti anche nel big match Pellegrini e El Shaarawy, uscito ieri sera dal campo per un fastidio al polpaccio destro.