Attivo o passivo? È caos fuorigioco. “Ma quei gol erano da annullare”

Quando c'è contatto, l'offside va sempre punito. Trentalange: "È stato giusto non convalidare le reti di Atalanta e Milan"

Non si placano le polemiche, anzi si alimentano giornata dopo giornata. Sono due i "fuorigioco attivi" che hanno portato all'annullamento delle reti in Atalanta-Roma e Milan-Napoli. Come riporta Roberto Avvantaggiato su Il Messaggero, tante opinioni, ma pochi hanno analizzato il regolamento, nella regola 11. Il presidente dell'Aia Trentalange ha parlato alla "Politica nel Pallone" e ha promosso sia Irrati sia Massa, bacchettando solo Nasca per non aver richiamato l'arbitro del match tra Atalanta e Roma, che è però solo un difetto di forma e non di sostanza, perché la mano del difensore nerazzurro ha reso la sua posizione attiva: "Compiere atti o gesti che hanno un’evidente influenza sulla capacità di un avversario di giocare liberamente il pallone", dice il regolamento.