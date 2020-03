Aquilani ricorda il 2-1 al Real del 2008: “Notte indimenticabile”. Totti: “Io c’ero” – FOTO

Dodici anni dopo la gara di ritorno tra Roma e Real Madrid al Bernabeu è ancora una delle pagine indelebili della storia del club giallorosso. La squadra, all’epoca di Spalletti, passava in Spagna qualificandosi ai quarti di finale della Champions League con una prestazione sontuosa. Era il 5 marzo del 2008 e Aquilani sui social lo ricorda come fosse ieri: “Nell’ Olimpo del grande calcio, la notte che mi fece sognare, una notte che non dimenticherò mai”. Tra i commenti sotto il post Instagram c’è anche quello di Francesco Totti. “Io c’ero” scrive l’ex dieci giallorosso che quella sera non segnò lasciando diventare Taddei e Vucinic eroi per una notte.