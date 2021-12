Abraham, dieci gol senza lode. Ma ha già eguagliato il primo Dzeko

Edin per arrivare in doppia cifra, nel 2015-2016, dovette aspettare aprile, Tammy ci è riuscito a metà dicembre. E se fosse stato più preciso e fortunato…

Due doverose premesse: la Conference League non è la Champions e solo il tempo dirà se la carriera di Tammy Abraham potrà essere paragonata a quella di Edin Dzeko. Intanto, però, con la doppietta di ieri a Sofia l’inglese, in un periodo in cui va tanto di moda fare i paragoni, un piccolo grande risultato l’ha raggiunto: a metà dicembre (neppure) ha già eguagliato il numero di reti fatto da Edin nella sua prima stagione in giallorosso. Era il 2015-216, Dzeko per arrivare in doppia cifra (8 gol in campionato, 2 in Champions) ha dovuto aspettare aprile, Tammy c’è riuscito il 9 dicembre. È chiaro che la Conference ha aiutato molto, con 6 reti in 6 partite, ma al bottino potrebbero essere aggiunti i tanti pali presi dall’inglese che, se fosse stato più preciso e meno sfortunato, sarebbe già arrivato almeno a sedici o diciassette centri. Non male, in ogni caso, per un attaccante alla prima esperienza lontano da casa. Dzeko, quando è arrivato a Roma, aveva 29 anni e aveva già giocato (e vinto) in Repubblica Ceca, Germania e Inghilterra, Tammy di anni ne ha cinque in meno e non aveva lasciato mai Londra. Il salto si è sentito, e per certi versi si sente ancora, ma intanto in 4 mesi è arrivato in doppia cifra. E la sensazione è che il meglio debba ancora arrivare, soprattutto se Mou continuerà a metterli vicino un giocatore offensivo, che sia Zaniolo, Shomurodov o Mayoral.