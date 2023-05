‘RADIO PENSIERI’, VISNADI: “Mourinho avrà vinto anche se perderà a Budapest”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianni Visnadi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mourinho è in finale di Europa League, quindi ha vinto lui. Non è detto che vinca, ma ci è arrivato ed è un grande merito. Con le milanesi che hanno viaggiato sotto le aspettative, la Lazio in Champions e la Juve penalizzata, la Roma in campionato sta rendendo sotto le aspettative. Ma non conta nulla perché è in finale. Nella sua storia la Roma ha fatto cinque finali europee, di cui due in un anno con Mourinho. C’è poco da dire, i risultati e i tifosi sono con lui. E va considerato vincitore anche se perderà il 31 a Budapest".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5):: “Se Mourinho vince la coppa ha vinto lui, perché questa squadra non è così forte da vincere l’Europa League. La Conference è una coppettina, questa invece è una coppa vera. Se vince fa un capolavoro, altrimenti no. Perché se perde vuol dire che guarderà tutti dalla tv il prossimo anno. Poi lui fa le sue dichiarazioni, è un fenomeno nell’esprimersi, intelligentissimo, uno Special One. Però non ci spiega mai le partite. La Roma di ieri è troppo brutta per essere vera. Il primo tempo è stato inguardabile. Non c’è uno straccio di gioco e questo va detto".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Bisogna cercare di mettere insieme le forze necessarie per giocare la finale di Budapest. Poi si penserà al futuro, non c'è bisogno di alimentare accuse in un ambiente che non ne ha bisogno.Io sono curioso di vedere come finirà questa stagione. Aspettiamo Budapest per tirare una linea e capire quale sarà il futuro della società e le intenzioni dei protagonisti. C’è solo da aspettare”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Quest'anno si sono viste tanti lanci di messaggi tra allenatori e direttori sportivi, alla Lazio, alla Roma, al Napoli... Le convivenze sono diventate quasi impossibili. Mourinho e Pinto non hanno identità di vedute, ma se arrivano i risultati forse è anche meglio così".