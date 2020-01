‘RADIO PENSIERI’, RENGA: “Serve un altro attaccante da affiancare a Dzeko”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko è un ragazzo equilibrato, che non nasconde i problemi. E’ un leader, un trascinatore intelligente. La Roma a differenza delle altre squadre di Serie A, ha un solo attaccante che secondo me deve fare di più. I giallorossi distano dalla Juve solo 10 punti, ma nonostante la sconfitta contro il Torino possono fare risultato. Il secondo miglior marcatore della Roma è Kolarov, serve un attaccante da affiancare a Dzeko. Kluivert è l’assenza più pesante per i giallorossi ”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko deve aiutare se stesso, per ritrovare la sua migliore condizione fisica. Una squadra che ambisce ai primi posti in classifica deve avere un’attaccante che segni di più. Con questa squadra io penso che contro la Juventus sia impossibile vincere“.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma domenica non giocherà come contro il Torino. La favorita è la Juventus, ma la partita resta apertissima, la Roma è una delle 4 squadre che può metterla in difficoltà. Dzeko non è il problema della Roma, a volte non riesce a giocare determinati palloni ma ne gioca un’infinità. Nessuno lo aiuta, se lui non è in condizione la Roma non gioca. Pellegrini deve incidere maggiormente per quanto riguarda i gol, ne ha segnato soltanto 1”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Roma-Juventus deve essere la partita di Zaniolo, con i suoi strappi può mettere in difficoltà la difesa bianconera ”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La sconfitta contro il Torino è stata una batosta, nessuno se lo sarebbe aspettato. Con una vittoria la Roma avrebbe affrontato la Juventus con uno stato d’animo diverso. Ora sei obbligato a vincer e non è facile contro una grande squadra, ma sono convinto che la Roma possa metterla in difficoltà. Io mi aspetto che in una squadra i giovani aiutino i più “vecchi”, domenica Zaniolo, Pellegrini devono fare la differenza”.