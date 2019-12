‘RADIO PENSIERI’, RENGA: “Kolarov è cotto, non capisco perché Fonseca non lo faccia riposare”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino 104.5): “Sarebbe una bellissima notizia per la Roma l’eventuale rientro di Smalling. Sarebbe strano anche se rigiocasse Florenzi dall’inizio, Fonseca non è uno con il prosciutto sugli occhi, probabilmente vede che ora Florenzi va meglio. Non capisco perché non faccia riposare Kolarov, l’ho visto cotto con la Spal. Forse è perché ora ci sono le ferie…”

Franco Melli (Radio Radio Mattino 104.5): “La Roma deve fare una buona partita con la Fiorentina, non deve fare il primo tempo che ha fatto con la Spal. E’ favorita, anche se la Fioretina ha preso tante vitamine psicologiche con il pari con l’Inter, sarà una squadra motivata e migliore rispetto al solito”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): “Se gioca Smalling la Roma diventa più che leggermente favorita. Cambia molto, sposta tanto il fatto che sia presente lui e non Fazio”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): “Il pericolo dalla Fiorentina non è Boateng, poi non so se Montella rischierà Vlahovic. Per la Fiorentina è importante che torni il miglior Chiesa, lì cambierebbe la musica. Se Chiesa è quello degli ultimi tempi…”