‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Nainggolan vuole convincere Florenzi ad andare al Cagliari”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104.5): “Da Cagliari arriva voce di un interesse per Florenzi. Nainggolan vorrebbe convincerlo ad andare, gli ha detto che giocherebbe sempre”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104.5): “L’Inter è leggermente favorita contro la Roma. A Fonseca gli direi di impedire all’Inter di prendere campo: con un contropiede di fotte. Deve fare una partita molto accorta, chiusa e sfruttare le occasioni che l’Inter gli lascerà. Pellegrini sarà la chiave per vincere, non Dzeko perché non segna. Florenzi non giocherebbe a Cagliari perché c’è già un grande esterno che è Luca Pellegrini”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104.5): “Florenzi a Cagliari sarebbe splendido perché troverebbe una grande accoglienza, ma la Roma andrebbe a rinforzare una diretta concorrente. Se è un problema di fisicità di Florenzi, perché non lo schiera in attacco? Secondo me è perché non lo considera da Roma. A Verona la Roma ha sofferto, contro l’Inter dovrà vincere i duelli a centrocampo perché è il punto debole dei nerazzurri”.

Guido d’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104.5): “Florenzi da qui alla sosta farà le sue valutazioni, se non troverà spazio cercherà di andare a giocare altrove. Fonseca non lo considera fisicamente adatto a quel ruolo. Dzeko è influenzato ma al 90% ci sarà. Kluivert non dovrebbe avere una lesione, ma non sarà recuperato per venerdì: Mkhitaryan al suo posto. Inter favorita per l’intensità e la carica che Conte gli trasmette”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104.5): “Florenzi faccia la sua scelta, a Roma non c’è più spazio: la sua storia con la Roma è finita. Se non gioca è perché Fonseca ritiene che a destra serva un altro tipo di giocatore. La Roma non si deve accontentare di Verona: ha sofferto troppo, contro l’Inter deve alzare l’asticella e mettere paura ai nerazzurri. Ma come ha fatto a farsi male Kluivert?”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’Inter nella sfida di venerdì parte favorita ma non così troppo perché la Roma può approfittare di qualche disattenzione difensiva della squadra di Conte la quale non ha mai convinto nelle partite che ha vinto. La Roma è una squadra di livello superiore, se va una squadra in campo concentrata per l’Inter non sarà facile”.