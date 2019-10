‘RADIO PENSIERI’, PETRUZZI: “Confido molto in Kalinic”, VOM BRUCK: “Monchi egocentrico””

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Patrick Vom Bruck (NSL Radio Tv – 90.0): “Complimenti all’avvocato Conte, è stato bravo a far ridurre la squalifica di Fonseca, io non ci avrei scommesso un euro. A Marassi metterei Fazio-Smalling come coppia di centrali. La Sampdoria ha il morale sotto i tacchi, Ranieri metterà tutti dietro ma la Roma deve aggredire subito l’avversario, ma non sarà facile. Anche il terreno di gioco influirà molto. Monchi è stato deludente anche dal punto di vista umano. Troppo concentrato su se stesso. La Roma lo ha cacciato e dopo un giorno aveva un’altra squadra, già questo era strano. Ha presi giocatori come Karsdorp, Pastore e Schick incerti fisicamente e contro le idee dell’allenatore”.

Fabio Petruzzi (NSL Radio Tv – 90.0): “Io ero certo che una giornata gliela avrebbero tolta a Fonseca. Gli infortuni? E’ anche un problema di testa, incide molto il fatto psicologico sui muscoli. A Genova la Roma deve mettere subito sotto pressione la squadra avversaria, per far diventare più facile la partita. Bisogna colpire il punto debole della Samp: la difesa. Confido molto in Kalinic”.

Javier Jacobelli (Radio Radio – 104.5): “Mi aspetto una condotta di gara molto accorta da parte di Maresca. La Sampdoria deve tornare a fare risultato, con il tallone d’Achille. Penso che il lavoro di Fonseca sia assolutamente positivo, calcolando il poco tempo a disposizione in un campionato del tutto nuovo ”.

Franco Melli (Radio Radio – 104.5): “L’unica vittoria della Sampdoria è stata contro il Torino. La squadra di Mazzarri è più forte della Roma attuale, carica di infortunati. Credo che il pareggio sia il risultato più probabile, ai giallorossi mancherà molto Dzeko in attacco. Non credo in una vittoria netta della squadra di Fonseca”.

Roberto Renga (Radio Radio – 104.5): “La Roma ha tutto per dominare la partita, il fattore campo sarà decisivo. In un campo pesante vedo i giallorossi avvantaggiati, perché ho sempre creduto che la squadra più forte abbia più possibilità con il bagnato. L’unico dubbio resta legato a Ranieri. Non sarà un match sul piano del gioco, fondamentali saranno le palle da fermo, per questo farei giocare Fazio”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio – 104.5): “Non mi convince niente, mi convince tutto. Poteva essere una partita scontata ma non lo è per via di Ranieri. Probabilmente ci sarà una reazione, con l’ex Leicester che potrebbe rispolverare anche Gaston Ramirez. Sono due squadre che faticano a fare il gol, il pareggio potrebbe essere il risultato più probabile. Mi sto convincendo del discorso sulle pale inattive.

Furio Focolari (Radio Radio – 104.5): “Sarà una partita difficile, non ho mai capito perché Di Francesco non abbia mai fatto giocare Gaston Ramirez. Ranieri metterà il pullman davanti la porta, la partita va tenuta sotto osservazione. Non sarà semplice.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sampdoria-Roma? Dico 1. Quel progetto dello stadio non si potrà mai realizzare a Tor di Valle, quello che sta uscendo in questi giorni è slo fumo negli occhi”.